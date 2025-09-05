Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo NiñaTestamento ArmaniVariante StratusDuchessa di KentSinner oggi Us OpenLuna di sangue
Acquista il giornale
Ultima oraCorrono i Treasury dopo i dati Usa, scommesse sui tassi Fed
5 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Corrono i Treasury dopo i dati Usa, scommesse sui tassi Fed

Corrono i Treasury dopo i dati Usa, scommesse sui tassi Fed

Trader danno per scontato un taglio a settembre, corrono i bond

Trader danno per scontato un taglio a settembre, corrono i bond

Trader danno per scontato un taglio a settembre, corrono i bond

Corrono i Treasury dopo i dati sotto le attese sul mercato del lavoro americano, che spingono i trader a dare ormai per assodato un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre.

I rendimenti dei titoli Usa, che avevano messo in agitazione i mercati nelle scorse sedute, scendono di 9 punti base, al 4,07%, per quanto riguarda il decennale e di 7 punti, al 4,78%, per quanto riguarda il trentennale.

Ma i bond corrono anche in Europa con il Btp che cede 7 punti base, appena sotto il 3,5%, i Gilt britannici scendono di 6 punti, al 4,65%, e gli Oat francesi, che lunedì dovranno affrontare il voto di fiducia sul governo, di 5 punti, al 3,43%.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mercato immobiliareBorsa