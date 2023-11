Correggere la manovra su pensioni dei medici, Durigon

La norma inserita impone ai medici di andare in pensione immediatamente. Non ci saranno emendamenti, ma come Governo possiamo, con le stesse risorse, cercare di gestire la situazione. Se c'è bisogno di apportare delle modifiche, faremo un maxi-emendamento, come sempre accade quando c'è qualcosa da cambiare. Limare, sistemare le norme, abbiamo già fatto tante finanziarie e sappiamo che questo può avvenire. Lo ha dichiarato Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali.