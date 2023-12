Corradi, 'risparmiato 1 miliardo di costi sociali e ambientali'

Il treno fa bene all'ambiente. Lo ha detto l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi, secondo il quale "i 45 milioni di passeggeri che hanno scelto di viaggiare con le Frecce hanno permesso di risparmiare circa 1 miliardo per la collettività in termini di minori costi ambientali e sociali". Si tratta principalmente di minori spese per "assistenza sanitaria, danni all'ambiente, all'agricoltura, agli immobili e alla biodiversità". "Un passeggero che viaggia in treno tutte le settimane fra Milano e Roma, invece che in aereo - ha sottolineato il manager - riduce di 9 tonnellate il peso delle emissioni di CO2 in un anno e se scegliesse il treno al posto dell'auto ne risparmierebbe 4". Poi c'è l'aspetto finanziario. Qui Corradi ha citato un'analisi di Bloomberg elaborata da McKinsey, in cui viene indicato che "le 47mila aziende che hanno scelto di viaggiare con Trenitalia,hanno evitato, nel 2023, l'emissione di 100mila tonnellate di CO2 rispetto all'auto". Un dato che "garantisce alle imprese migliori performance sui rating Esg che si traducono in un risparmio fino a 1 punto percentuale sul costo del capitale".