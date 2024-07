Corbello, 'è urgente diffusione sanità di secondo pilastro'

"La questione della necessità di una diffusione capillare delle coperture per non autosufficienza e di sanità di secondo pilastro - obiettivi da sempre perseguiti da Assoprevidenza, insieme all'ulteriore sviluppo della previdenza complementare - sono emersi con particolare evidenza dall'Assemblea Ania. Si tratta oramai un'urgenza in considerazione delle difficoltà della sanità pubblica". Lo afferma Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza, in occasione dell'assemblea Ania rimarcando come sia "assai significativa al riguardo anche la forte e inequivocabile presa di posizione del Ministro Giorgetti in tal senso."