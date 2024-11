Cop29, oggi la giornata su energia e sicurezza

Oggi alla Cop29 di Baku è la giornata dedicata da un lato all'energia, dall'altro a pace, ristori e ripresa. Si parlerà dell'impatto del cambiamento climatico sulla sicurezza e sulla pace, con i rischi di guerre e migrazioni legate alla siccità, alla distruzione delle colture, alle inondazioni. Si affronterà anche il problema dei ristori per le perdite e i danni (loss & damage) e quello dell'adattamento al clima che cambia. L'altro tema sarà lo sviluppo delle fonti pulite e l'abbandono dei combustibili fossili, in particolare nei paesi in via di sviluppo, dove mancano i fondi per la transizione.