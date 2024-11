Cop29, dal 2025 gli aiuti del fondo 'loss damage'

Il fondo "loss and damage" per i ristori delle perdite e dei danni del cambiamento climatico nei paesei vulnerabili "comincerà ad erogare i suoi fondi nel 2025". Lo ha annunciato il presidente della Cop29 di Baku, Mukhtar Babayev, dopo la firma alla conferenza dell'accordo per la piena operatività del fondo, istitutito nel 2022 alla Cop27 di Sharm el-Sheikh. "Questo vorrà dire ricostruire le case distrutte, risistemare le persone sfollate", ha aggiunto Babayev.