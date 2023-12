Cop28, tonfo dell'Italia nelle performance climatiche

Grande passo indietro dell'Italia nella classifica delle perfomance climatiche dei principali Paesi del Pianeta: scende dal 29/o al 44/o posto, perdendo ben 15 posizioni. Un risultato dovuto soprattutto al rallentamento della riduzione delle emissioni climalteranti (37/o posto della specifica classifica) e per una politica climatica nazionale (58/o posto della specifica classifica) fortemente inadeguata a fronteggiare l'emergenza. È quanto emerge dal rapporto annuale di Germanwatch, Can e NewClimate Institute, realizzato in collaborazione con Legambiente per l'Italia e presentato oggi alla Cop28 in corso a Dubai.