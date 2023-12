Cop28: Arabia e Iraq ripetono no a uscita da fonti fossili

Arabia Saudita e Iraq (membri dell'Opec) hanno ribadito il proprio no a citare l'uscita dai combustibili fossili nel testo finale della Cop28, adducendo che non è il momento di abbandonare le fonti fossili perché sarebbe un danno per l'economia mondiale. Bisogna invece puntare sulla tecnologia. Nella riunione con il presidente della Cop28 Sultan Al Jaber, l'Arabia Saudita ha chiesto di tenere in considerazione le sue "prospettive" e "preoccupazioni". L'Iraq ha affermato che "la riduzione" e "l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e dei sussidi, "distruggerebbero l'economia mondiale e aumenterebbero le disuguaglianze". (ANSA-AFP).