Convegno sui cambiamenti climatici, le sfide di Dolomiti

Il rettore dell'Università di Trento, Flavio Deflorian, ha affermato che il cambiamento climatico è una questione di grande importanza sia per la società che per le università, poiché sono impegnate nella ricerca per mitigarlo e nell'educazione. A tal proposito, è stata inaugurata la seconda Dolomite conference, al Museo delle scienze di Trento, che si terrà tra Trento e Bolzano dal 5 al 7 ottobre con panel su turismo, agricoltura e sull'acqua. Al termine degli incontri verrà redatto un manifesto. Il promotore, Francesco Grillo, ha spiegato all'ANSA che il format è stato creato per generare idee sui grandi temi del cambiamento climatico che possano influenzare l'agenda delle grandi organizzazioni internazionali, come la Cop di Dubai, a cui parteciperanno Il rettore Deflorian ha definito la Dolomite conference "una grande occasione per discutere di questi temi, ma anche per cercare di proporre qualche progetto e qualche attività che possano avere un impatto reale sul cambiamento climatico e sulle sue conseguenze". Il rettore dell'Università Bocconi, Francesco Billari, ha aggiunto che l'università può fare molto attraverso l'insegnamento per cambiare le vite degli individui e il mondo con la ricerca. Ha poi sottolineato che i partecipanti alla conferenza saranno aiutati a pensare a come essere attivi e a come contribuire a cambiare il mondo.