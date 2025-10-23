ContourGlobal (Kkr) festeggia i 20 anni, al via nuovo marchio

ContourGlobal (gruppo Kkr) festeggia i 20 anni dalla fondazione con un nuovo marchio, presentato a Milano nel corso di una celebrazione alla Galleria Meravigli. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che entro la fine dell'anno l'azienda prevede di raggiungere 3 GWh di capacità di sistemi di accumulo a batterie (Bess) in esercizio e oltre 650 MW di nuova capacità fotovoltaica (Pv) installata.

"A 20 anni dalla nostra fondazione - afferma il presidente e amministratore delegato Antonio Cammisecra - ContourGlobal celebra le proprie radici e la propria eredità come produttore di energia affidabile, che ha sempre saputo abbracciare l'energia del proprio tempo, aprendo ora un nuovo capitolo della sua storia". "La nostra nuova brand identity - conclude - riflette un nuovo purpose aziendale e la nostra strategia industriale focalizzata su investimenti in tecnologie rinnovabili consolidate e gas naturale a basse emissioni".