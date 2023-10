Consumo del suolo in Italia, +10% nel 2022

Nel 2022 il consumo di suolo in Italia accelera, raggiungendo una velocità di 2,4 metri quadrati al secondo e aumentando, in soli dodici mesi, di altri 77 km2, oltre il 10% rispetto al 2021. Lo rivela il rapporto annuale dell'Ispra sull'utilizzo del suolo nel nostro paese. Al 2022 la copertura artificiale si estende su oltre 21.500 km2, il 7,14% del suolo italiano (7,25% al netto di fiumi e laghi). I cambiamenti dell'ultimo anno si concentrano nella Pianura Padana, nella parte lombarda e veneta e lungo la via Emilia, così come su tutta la costa adriatica, in particolare in alcuni tratti del litorale romagnolo, marchigiano e pugliese.