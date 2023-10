Consumi familiari, spesa invariata in termini reali L'Istat calcola che nel 2022 la spesa media mensile per consumi delle famiglie sarà di 2.625 euro, in aumento del 8,7%. Ma in termini reali la spesa diminuisce del 2,5% per le famiglie meno abbienti e aumenta dell'1,8% per quelle più abbienti.