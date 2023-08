Consumatori, extraprofitti?, 'Rischio rincari 500 milioni'

La tassa sugli extraprofitti delle banche "è una ottima misura per reperire risorse da destinare alla collettività, ma potrebbe spingere le banche a reagire attraverso un aumento dei costi di conti correnti e carte". Lo afferma Assoutenti, che ricorda come già Bankitalia sia scesa in campo contro l'incremento dei conti correnti. Se si considera che in Italia i correntisti sono 47,7 milioni, la stangata potrebbe raggiungere i 491,3 milioni annui a causa dei possibili rincari di carte e conti correnti. Assoutenti si dice quindi pronta a denunciare ad Antitrust le banche che decidessero rincari a danno degli utenti.