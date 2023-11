Consorzio compra il 30% di Links, servizi bancari

Links, società di consulenza specializzata in digital business transformation e servizi it, e Consorzio servizi bancari hanno siglato un accordo per l'acquisizione da parte di quest'ultimo di una quota di minoranza qualificata pari al 30% del capitale azionario di Links. "L'accordo sancisce una partnership strategica volta a realizzare un progetto industriale italiano di lungo periodo con l'obiettivo di rispondere alle nuove sfide del mercato, coniugando la propensione all'innovazione digitale di Links con l'esperienza pluriennale che Cse ha nel settore bancario e finanziario" sottolineano le due società. Links potrà così consolidare la propria presenza nel mercato italiano, in particolar modo in quello bancario e finanziario, verso il quale proporre un nuovo modello di offerta tramite piattaforme, attraverso cui erogare servizi e consulenza con alto contenuto tecnologico. Fondato a Lecce, il gruppo Links attualmente impiega oltre 800 professionisti e ha sedi in Italia e all'estero. Con più di 150 clienti, tra cui banche retail, banche private, Sim, Sgr, istituti di pagamento e finanziarie, il gruppo Cse, partecipato da 22 istituti bancari, fornisce soluzioni per abilitare le Banche a nuove opportunità di business e per agevolare la trasformazione e l'efficientamento dei processi gestionali.