Consob, occhio alle truffe finanziarie su Whatsapp

Le frodi finanziarie corrono anche su Whatsapp e i marchi di Morgan Stanley e Blackrock sono usati come esca. Consob mette in guardia sulle truffe che ora arrivano anche attraverso il più diffuso sistema di messaggistica. Lo schema è sempre lo stesso: operatori non autorizzati promuovono sul web offerte illecite apparentemente vantaggiosissime, dietro le quali, però, può celarsi una truffa. La Consob richiama ancora una volta l'attenzione dei risparmiatori, affinchè nel valutare le offerte finanziarie prendano tutte le precauzioni del caso, avvalendosi innanzi tutto della sezione "Occhio alle truffe!" sul sito Consob, dove sono indicate le regole di base per evitare le trappole.