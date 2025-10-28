Consob, occhio a 'Gonfia&Sgonfia', nuova manipolazione social

Dopo aver ricevuto numerosi esposti da risparmiatori truffati, la Consob lancia una nuova avvertenza legata stavolta allo schema pump&dump (gonfia e sgonfia): attenzione alle indicazioni d'investimento che arrivano su canali informali come le app di messaggistica.
Dietro profili che si presentano come analisti, operatori finanziari o addirittura esponenti, anche di spicco, della Consob, si nascondono soggetti che promuovono l'acquisto di penny stock, azioni di piccole società a basso costo, principalmente cinesi o americane, quotate sul Nasdaq, evocando guadagni facili con rendimenti eccezionali in tempi brevi.
In realtà, questi individui detengono già una quantità significativa delle azioni in questione e coordinano, tramite gruppi WhatsApp, gli acquisti degli ignari partecipanti, spesso chiedendo uno screenshot a prova dell'operazione. L'obiettivo è far salire artificiosamente il prezzo del titolo (pump), per poi vendere in massa le proprie azioni (dump), realizzando un profitto, ma provocando un crollo improvviso del titolo a danno degli investitori coinvolti, che subiscono perdite anche pesanti.
La Consob evidenzia che gli schemi pump&dump possono verificarsi anche nelle compravendite di cripto-attività.
La Consob invita i risparmiatori a riconoscere i campanelli d'allarme: messaggi o e-mail non richiesti; inviti a unirsi a gruppi d'investimento; riferimenti a guadagni elevati in tempi rapidi; pressioni ad agire subito o richieste di dati personali e screenshot.