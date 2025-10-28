Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano Melissa liveSpalletti JuventusFrancesca BarraIsraele Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraConsob, occhio a 'Gonfia&Sgonfia', nuova manipolazione social
28 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Consob, occhio a 'Gonfia&Sgonfia', nuova manipolazione social

Consob, occhio a 'Gonfia&Sgonfia', nuova manipolazione social

Nuova avvertenza legata stavolta allo schema pump

Nuova avvertenza legata stavolta allo schema pump

Nuova avvertenza legata stavolta allo schema pump

Dopo aver ricevuto numerosi esposti da risparmiatori truffati, la Consob lancia una nuova avvertenza legata stavolta allo schema pump&dump (gonfia e sgonfia): attenzione alle indicazioni d'investimento che arrivano su canali informali come le app di messaggistica.

Dietro profili che si presentano come analisti, operatori finanziari o addirittura esponenti, anche di spicco, della Consob, si nascondono soggetti che promuovono l'acquisto di penny stock, azioni di piccole società a basso costo, principalmente cinesi o americane, quotate sul Nasdaq, evocando guadagni facili con rendimenti eccezionali in tempi brevi.

In realtà, questi individui detengono già una quantità significativa delle azioni in questione e coordinano, tramite gruppi WhatsApp, gli acquisti degli ignari partecipanti, spesso chiedendo uno screenshot a prova dell'operazione. L'obiettivo è far salire artificiosamente il prezzo del titolo (pump), per poi vendere in massa le proprie azioni (dump), realizzando un profitto, ma provocando un crollo improvviso del titolo a danno degli investitori coinvolti, che subiscono perdite anche pesanti.

La Consob evidenzia che gli schemi pump&dump possono verificarsi anche nelle compravendite di cripto-attività.

La Consob invita i risparmiatori a riconoscere i campanelli d'allarme: messaggi o e-mail non richiesti; inviti a unirsi a gruppi d'investimento; riferimenti a guadagni elevati in tempi rapidi; pressioni ad agire subito o richieste di dati personali e screenshot.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Truffa