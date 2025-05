Consob, impossibile per soci Bpm valutare ops Unicredit

La Consob ha ritenuto "necessario" sospendere l'offerta di Unicredit su Banco Bpm in quanto la "situazione di incertezza creatasi in relazione agli eventuali esiti" dell'iter procedimentale avviato da Unicredit con l'istanza di autotutela presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri "non consente, allo stato, ai destinatari, di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta". Lo si legge nella delibera della Consob.