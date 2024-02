Consob e Bankitalia rafforzano vigilanza congiunta sulle banche

La Consob e Bankitalia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa 'per rafforzare la loro collaborazione" sulle banche quotate in Piazza Affari, su cui entrambe esercitano la loro attività di vigilanza. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che "tenuto conto anche del contesto macroeconomico e dell'evoluzione del mercato", le due autorità si scambieranno "un ampio set di informazioni riguardanti, in particolare, la vigilanza prudenziale, la vigilanza antiriciclaggio e la gestione delle crisi, a cura della Banca d'Italia, nonché quelle derivanti dalle attività di controllo che la Consob svolge in materia di assetti proprietari, governance, informazione finanziaria e non finanziaria, e sui soggetti incaricati della revisione legale dei conti". L'accordo prevede inoltre la collaborazione in ambito ispettivo e lo scambio di comunicazioni e informazioni in occasione dell'avvio da parte della Consob di procedimenti per l'approvazione dei prospetti o dei documenti di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, e dei documenti relativi alle offerte pubbliche di acquisto e di scambio che riguardano i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia.