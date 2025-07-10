Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
10 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Consiglio Aci Milano, La Russa jr eletto non nominato

"Polemiche sono insulto a oltre 100 enti"

"Ancora una volta, a scanso di interpretazioni e di valutazioni distorte, è giusto evidenziare che il presidente dell'Automobile Club d'Italia è eletto e non nominato. Eletto, come accaduto ieri a Roma, a norma di statuto, al termine di elezioni democratiche che hanno visto come principali protagonisti i presidenti di tutti gli Automobile Club delle singole Province italiane". Lo scrivono, in una nota, i vicepresidenti e i consiglieri dell'Automobile Club di Milano.

"E proprio il nostro presidente Geronimo La Russa - si sottolinea nel comunicato - è stato democraticamente eletto con il 78% delle 2112 schede scrutinate, ovvero di tutto il corpo elettorale avente diritto al voto. Giova altresì ricordare che l'avvocato La Russa è impegnato, senza interruzione, nel mondo Aci dal 2010, quando venne eletto per la prima volta nel Consiglio direttivo dell'Automobile Club di Milano".

"Tutto ciò per dire - si conclude nella nota - che le polemiche innescate in queste ore sull'elezione di Geronimo La Russa, suonano come un insulto all'intelligenza e alla libertà di scelta democratica dei 98 presidenti degli Automobile Club provinciali e degli altri numerosi ed importanti enti aventi diritto al voto che ieri si sono espressi a favore del nostro presidente".

