Consiglio Aci Milano, La Russa jr eletto non nominato

"Ancora una volta, a scanso di interpretazioni e di valutazioni distorte, è giusto evidenziare che il presidente dell'Automobile Club d'Italia è eletto e non nominato. Eletto, come accaduto ieri a Roma, a norma di statuto, al termine di elezioni democratiche che hanno visto come principali protagonisti i presidenti di tutti gli Automobile Club delle singole Province italiane". Lo scrivono, in una nota, i vicepresidenti e i consiglieri dell'Automobile Club di Milano.

"E proprio il nostro presidente Geronimo La Russa - si sottolinea nel comunicato - è stato democraticamente eletto con il 78% delle 2112 schede scrutinate, ovvero di tutto il corpo elettorale avente diritto al voto. Giova altresì ricordare che l'avvocato La Russa è impegnato, senza interruzione, nel mondo Aci dal 2010, quando venne eletto per la prima volta nel Consiglio direttivo dell'Automobile Club di Milano".

"Tutto ciò per dire - si conclude nella nota - che le polemiche innescate in queste ore sull'elezione di Geronimo La Russa, suonano come un insulto all'intelligenza e alla libertà di scelta democratica dei 98 presidenti degli Automobile Club provinciali e degli altri numerosi ed importanti enti aventi diritto al voto che ieri si sono espressi a favore del nostro presidente".