Consegnato al Veneto l'ultimo treno elettrico

È stato consegnato stamani a Marghera (Venezia), presso l'impianto di manutenzione ciclica, l'ultimo treno elettrico a doppio piano del Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs) in Veneto. All'inaugurazione erano presenti il presidente del Veneto, Luca Zaia, e l'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio.

Il nuovo treno è ad alimentazione elettrica, composto da cinque carrozze a doppio piano con 600 posti a sedere e 1.126 posti totali. Con questo passo, si completa la fornitura prevista dal Contratto di servizio con la Regione del Veneto. Il convoglio è infatti parte della fornitura di 47 treni a doppio piano, che si affiancano ai 31 monopiano di ultima generazione già in servizio.

Grazie alla consegna di questi 78 nuovi treni, per un investimento di oltre 640 milioni, l'età media della flotta veneta si riduce a 8,4 anni. "È motivo d'orgoglio - ha commentato il governatore -, abbiamo i treni più innovativi e moderni d'Europa e sono pronti per le Olimpiadi. Con questi treni riceveremo i turisti, avendo già elettrificato la ferrovia per Calalzo".