Consap, 'prorogata la garanzia all'80% del fondo prima casa'

È operativa da ieri, 6 luglio 2023, la proroga a fine settembre della garanzia all'80% del fondo prima casa Consap prevista dalla normativa varata a maggio. E' quanto si legge in una nota che sottolinea come "si conferma l'attenzione alle politiche abitative nei confronti dei giovani e delle famiglie. "Durante l'anno 2022" spiega l'ad Vincenzo Sanasi d'Arpe "Consap, gestore del Fondo, ha ricevuto oltre 120 mila richieste di accesso al fondo. Inoltre, dalla sua entrata in vigore (il 26 maggio 2021) al 15 giugno scorso, i mutui erogati con garanzia all'80% sono stati oltre il 40% dei finanziamenti erogati nello stesso periodo, evidenziando un ampio ricorso a questa tipologia di garanzia". "Il fondo prima Casa si è dimostrato indubbiamente un ottimo strumento per l'accesso al credito delle famiglie italiane. Si ricorda, infatti, che l'intera misura prevede anche una garanzia al 50% accessibile a tutti i cittadini che non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo".