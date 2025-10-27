Conio offrirà servizi di blockchain ai soci di Ferrari Hyperclub

Conio, la fintech specializzata in soluzioni di blockchain ha siglato una partnership con Ferrari per aprire l'asta digitale per il modello 499P ai membri dell'Hyperclub di Maranello. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il progetto, frutto di uno studio di fattibilità iniziato lo scorso marzo, entrerà nel vivo in concomitanza con l'inizio della stagione 2027 del World Endurance Championship (Wec).

Al centro dell'iniziativa il 'token digitale', chiave di accesso per l'asta digitale privata per un'auto che si è imposta per 3 volte consecutive nella 24 Ore di Le Mans.

Salutano il progetto il responsabile Marketing di Maranello Enrico Galliera, che parla di "opportunità per esplorare nuove modalità di relazione con i clienti" del Cavallino Rampante.

Per Christian Miccoli, amministratore delegato e fondatore Conio la collaborazione "è la prova che la blockchain può essere molto più di uno strumento tecnico e può essere un linguaggio per raccontare storie di valore, passione e futuro".

"Conio - spiega Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, che è socia della fintech - rappresenta una delle realtà più innovative del nostro paese con un impegno costante nello sviluppo di soluzioni all'avanguardia che rispondono alle esigenze del mercato". "Siamo convinti - conclude - che questi sforzi contribuiranno a plasmare il futuro della finanza digitale Made in Italy".