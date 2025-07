Congresso approva misura su stablecoin, vittoria per cripto

La Camera americana consegna un'importante vittoria all'industria delle criptovalute e al presidente Donald Trump. I deputati hanno approvato infatti il provvedimento sugli stablecoin, a cui il Senato aveva dato il via libera. Con l'ok del Congresso arriva sul tavolo di Trump la prima misura a livello federale per regolare gli stablecoin. Il presidente è un sostenitore e un investitore nelle critpovalute.