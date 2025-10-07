Congedo all'80% per 3 o più mesi, maggioranza al lavoro

Martedì 7 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
7 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Riguarda astensione facoltativa dal lavoro. Si cercano coperture

La maggioranza - secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - è al lavoro per la conferma del congedo parentale facoltativo all'80% dello stipendio per tre mesi dopo la fine di quello obbligatorio. Si tratterebbe, quindi, almeno di replicare la misura della scorsa manovra. Secondo quanto viene riferito dalle stesse fonti all'ANSA si starebbe ragionando, inoltre, sui costi e le eventuali coperture per una estensione temporale anche ulteriore.

© Riproduzione riservata