Congedo all'80% per 3 o più mesi, maggioranza al lavoro

La maggioranza - secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - è al lavoro per la conferma del congedo parentale facoltativo all'80% dello stipendio per tre mesi dopo la fine di quello obbligatorio. Si tratterebbe, quindi, almeno di replicare la misura della scorsa manovra. Secondo quanto viene riferito dalle stesse fonti all'ANSA si starebbe ragionando, inoltre, sui costi e le eventuali coperture per una estensione temporale anche ulteriore.