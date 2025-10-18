Giovedì 16 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

Piero Fachin
I leader e le parole giuste
18 ott 2025
  Confindustria,'Bello e ben fatto'vale 170 miliardi di export

18 ott 2025

Confindustria,'Bello e ben fatto'vale 170 miliardi di export

Rapporto su made in Italy di qualità presentato a San Paolo

Vale oltre 170 miliardi di esportazioni il made in Italy di qualità quel 'Bello e ben fatto' come Confindustria definisce un paniere di 756 prodotti bandiera "che non si definisce semplicemente in base a un settore o a una tecnologia, ma alla riconoscibilità, all'artigianalità industriale e al valore reputazionale nei mercati internazionali". Un pacchetto che è resiliente alla crisi e che ha un potenziale incremento vendite all'estero di altri 27,6 miliardi.

E' quanto emerge dalla dalla 13ª edizione di "Esportare la Dolce Vita", il Rapporto del Centro Studi di Confindustria, presentato alla Fashion Week di San Paolo in Brasile. Realizzato in collaborazione con Sace e con il sostegno di Anfao, Confindustria Accessori Moda, Confindustria Moda, Confindustria Nautica, Federalimentare e FederlegnoArredo. Il Rapporto individua nel Made in Italy di qualità - il cosiddetto "Bello e Ben Fatto" - la leva più solida per rafforzare la presenza del Paese nel mondo attraverso partnership economiche e culturali di lungo periodo.

