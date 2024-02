Confindustria: 'Segnali di recupero domanda per grandi imprese'

L'indagine rapida del centro studi di Confindustria sull'attività delle grandi imprese industriali rileva "segnali di stabilizzazione per la produzione e prospettive di recupero della domanda" Nella rilevazione di febbraio "più della metà del campione di grandi imprese industriali associate a Confindustria si attende un livello di produzione stabile rispetto al mese precedente (53,7%). Il risultato non si discosta molto da quanto riscontrato a gennaio, evidenziando pertanto una certa stabilizzazione della produzione." Le aspettative sull'andamento della domanda e degli ordini, "migliorano per il secondo mese consecutivo". Tra le criticità, "peggiorano, invece, le aspettative delle imprese intervistate riguardo i costi di produzione".