Confindustria, Pil +0,5% nel 2024, stime crescita dimezzate

Il Centro Studi di Confindustria ha rivisto al ribasso la crescita del Pil, dopo il pericoloso giro sulle montagne russe degli ultimi tre anni. Avverte: "L'economia italiana sta di nuovo scivolando verso i modesti ritmi di crescita che l'avevano contraddistinta nei decenni precedenti". In Italia, gli investimenti crollano, mentre tengono solo i consumi e l'occupazione, anche se in frenata. Il Pil "avanza di appena +0,7% nel 2023", una variazione già interamente acquisita a metà anno. Nel 2024, in media, andrà ancora peggio, +0,5% (dal +1,2% stimato a marzo). Si tratta di una "bassa crescita trainata quasi interamente dai consumi delle famiglie".