Confindustria: Orsini su dazi, partnership UE-USA e accordo Mercosur

"Proviamo a dividere due capitoli", dice il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, tornando sul tema della guerra dei dazi. "E' ovvio che noi speriamo che l'incontro dei prossimi giorni tra al presidente del Consiglio Meloni e il presidente Trump possa portare risultati positivi per tutta l'Europa, perché io credo che anche per gli Stati Uniti, ovviamente, questa partnership di oltre 80 anni con l'Occidente va da sé che possa essere tra Europa e Stati Uniti, non credo che ci siano soluzioni diverse".

Ma - aggiunge, a margine degli 'stati generali di Federturiusmo' - è ovvio che, dall'altra parte, noi dobbiamo essere pronti, prepararci a trovare nuovi mercati, perché questa è la verità: è per questo che siamo stati a Bruxelles la settimana scorsa, dove abbiamo chiesto di fare l'accordo del Mercosur, non possiamo pensare che il voto vada alla fine dell'anno o l'anno prossimo".

Biosgna fare presto, sottolinea il leader degli industriali: "in un momento come questo serve correre, serve urgenza, Se il Presidente degli Stati Uniti con delle ordinanze riesce a costruire e cambiare le politiche economiche in un giorno, noi non possiamo neanche pensare di non fare un accordo in otto mesi".