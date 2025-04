Confindustria: Necessario un grande piano industriale per l'Italia, dialogo con il ministro Urso

Per il Paese e per le imprese "dobbiamo fare un grande piano industriale e ne stiamo parlando da un po' di tempo col ministro Urso, un piano industriale per il Paese perché non ci possiamo più rincorrere sulle leggi di bilancio, modificando le norme precedenti, ma dobbiamo avere un piano vero su dove vuole andare e su cosa scommette l'Italia". Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, lo sottolinea parlando agli stati generali di Federturismo, durante un confronto al quale partecipa anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.