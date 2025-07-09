Giovedì 9 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
9 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Confindustria-Medef: "L'Europa vacilla, le fabbriche chiudono"

Industriali Italia e Francia: 'Scegliere, competere o declino'

"L'Europa sta vacillando. Le sue fabbriche chiudono. Le sue bollette energetiche aumentano. La sua voce si affievolisce. Il suo peso geopolitico si riduce", avvertono gli industriali di Italia e Francia con "un appello congiunto all'azione", la dichiarazione firmata dai presidenti, Emanuele Orsini e Patrick Martin, in occasione del settimo forum tra Confindustria e Medef. "In un mondo segnato dagli shock geopolitici, l'indecisione rappresenta la minaccia più grave. L'Europa deve scegliere: competere o declinare". Anche nella guerra dei dazi: "il commercio è potere. Va usato", "Il verdetto è chiaro: l'Europa può ancora vincere - ma solo se agisce ora".

Confindustria