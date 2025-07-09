Confindustria-Medef: "L'Europa vacilla, le fabbriche chiudono"

"L'Europa sta vacillando. Le sue fabbriche chiudono. Le sue bollette energetiche aumentano. La sua voce si affievolisce. Il suo peso geopolitico si riduce", avvertono gli industriali di Italia e Francia con "un appello congiunto all'azione", la dichiarazione firmata dai presidenti, Emanuele Orsini e Patrick Martin, in occasione del settimo forum tra Confindustria e Medef. "In un mondo segnato dagli shock geopolitici, l'indecisione rappresenta la minaccia più grave. L'Europa deve scegliere: competere o declinare". Anche nella guerra dei dazi: "il commercio è potere. Va usato", "Il verdetto è chiaro: l'Europa può ancora vincere - ma solo se agisce ora".