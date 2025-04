Confindustria lancia Opa totalitaria per il delisting de Il Sole 24 Ore

Confindustria lancia una Opa totalitaria finalizzata al delisting del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore, che lascerà quindi Piazza Affari. L'offerta prevede un premio del 42,54% rispetto al valore delle azioni registrato l'8 aprile.

"Il Sole 24 Ore, come recita il suo statuto, è insieme istituzione, anima civile e culturale dell'Italia. E' nello spirito dello statuto che oggi il Consiglio Generale di Confindustria, all'unanimità, ha deciso di rinnovare il suo impegno investendo su questa istituzione del Paese in un momento in cui le imprese e gli imprenditori italiani stanno affrontando sfide inedite e globali", commenta il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.