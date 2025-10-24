Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piersanti MattarellaMeteo OgnissantiLegge 104Btp ValoreFurto LouvreSinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraConfindustria lancia 'alleanza generazioni, conoscenza, impresa'
24 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Confindustria lancia 'alleanza generazioni, conoscenza, impresa'

Confindustria lancia 'alleanza generazioni, conoscenza, impresa'

Di Stefano chiude il forum di Ortigia: Parte percorso condiviso

Di Stefano chiude il forum di Ortigia: Parte percorso condiviso

Di Stefano chiude il forum di Ortigia: Parte percorso condiviso

"La speranza è che da qui parta un percorso condiviso per il futuro del Paese", dice Riccardo Di Stefano, il delegato di Confindustria per education e open innovation, chiudendo il forum di Ortigia, a Siracusa, il primo dedicato a questi temi dall'associazione degli industriali. Avverte: "Assistiamo ad un Paese che invecchia, rischia di restingersi, di chiudersi, Ma è un rischio che deve diventare una leva di cambiamento".

Dal primo Education & Opern Innovation Forum Confindustria ha lanciato l'allarme "glaciazione demografica" presentando dati e proposte concrete, un piano articolato su 11,2 obiettivi. E' un numero che sottolinea i rischi richiamando una proiezione Istat: nel 2050 i bambini saranno solo l'11,2% della popolazione italiana. Apre così - sottolinea Di Stefano - il percorso per "una nuova alleanza tra generazioni, conoscenza e impresa".

Si chiudono due giorni di confronto, "l'edizione zero del forum di Ortigia. Abbiamo reso noto il nostro documento. Abbiamo scelto Ortigia non a caso: è una isola ponte, da qui parte la nostra chiamata , una chiama alla corresponsabilità. Non possiamo cambiare il passato ma possiamo ancora scrivere il futuro. Gli 11,2 obiettivi sono il nostro modo per farlo, con fiducia, con metodo e con visione. Perché se l'Italia saprà unire generazioni, educazione, nuove energie, sostenibilità e innovazione, potremmo davvero scrivere la nostra Genesi"

'Genesi' è un richiamo al progetto che chiude il documento degli 11,2 obiettivi degli industriali: Generazioni, Educazione, Nuove Energie, Solidarietà, Innovazione, l'idea di creare "un open database di Confindustria aperto a istituzioni, sindacati, scuole, Its e Università, think thank, fondazioni e associazioni del terzo settore per monitorare i progressi, aggiornare le proposte politiche e attivarsi affinché gli obiettivi fissati non restino sulla carta".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Confindustria