Confindustria, la diplomazia economica come difesa contro il protezionismo

"Il mercato globale è aperto e gli scambi, nonostante un rallentamento, si mantengono poco al di sotto dei massimi storici. Tuttavia, è evidente che persistono squilibri e asimmetrie, e la governance multilaterale del commercio è fortemente deteriorata", afferma il direttore generale di Confindustria, l'ambasciatore Raffaele Langella, durante un'audizione davanti alla Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei Deputati nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulle 'dinamiche del commercio internazionale e l'interesse nazionale'. "Inoltre, sullo sfondo, si osserva un intricato intreccio di interessi offensivi e difensivi legati alla sicurezza, all'energia e alla supremazia digitale, che si riflettono sul commercio attraverso misure protezionistiche che aumentano l'incertezza e rendono i mercati e le scelte di investimento sempre meno comprensibili. Questa è una preoccupazione immediata per l'Italia e per l'Europa, considerando le crescenti tensioni geopolitiche, gli sviluppi nella produzione e nei consumi globali, la distribuzione demografica ed economica globale e le sfide poste dalle transizioni energetiche, ambientali e digitali. La diplomazia economica è parte della soluzione, anche a livello nazionale. Tuttavia, come parte integrante di un blocco geoeconomico che ha assunto da tempo la competenza esclusiva sulla politica commerciale, le risposte dipendono principalmente dall'unità, dalla credibilità e dall'assertività dell'Unione europea nel contesto multilaterale". Ci troviamo di fronte a una situazione in cui "la crisi dell'OMC è evidente, con blocchi e mancanza di risoluzione delle controversie. È necessario attuare riforme significative per affrontare le sfide attuali".