Confindustria, forniture vulnerabili per il 16% dell'import

"Per quanto riguarda l'economia italiana, le vulnerabilità nelle forniture riguardano il 16% dell'import in valore e il 7% delle varietà di prodotto. Sono percentuali in linea con quelle registrate per la Germania e per la Francia. Le vulnerabilità italiane si concentrano, in valore, nella filiera delle commodity, della chimica e dell'energia". E' uno dei punti che emergono da una analisi del Centro studi di Confindustria su 'catene di fornitura tra nuova globalizzazione e autonomia strategica', un volume pubblicato online e che sarà presentato a settembre. Da un sondaggio emerge che "il 21% delle imprese ha scelto il backshoring delle forniture, necessario potenziare le filiere", indica il CsC. "L'iperglobalizzazione dei primi anni Duemila ha lasciato il posto a una fase di globalizzazione lenta - rilevano gli economisti di via dell'Astronomia -. Tuttavia, la globalizzazione resta profonda e complessa, con dinamiche eterogenee lungo le sue molteplici dimensioni. Le catene globali del valore si sono dimostrate molto robuste e persistenti. Le tensioni sino-americane, il conflitto russo-ucraino, la divisione in blocchi dei paesi 'like-minded' e un'accelerazione degli interventi protezionistici a livello globale complica lo scenario mondiale". Nell'analisi del Centro studi di Confindustria "governare le interdipendenze globali produttive e di conseguenza di fornitura, create negli ultimi trent'anni, si è rivelato, in questo ultimo triennio, più problematico; emerge la necessità di rafforzare le catene di fornitura, specie in produzioni strategiche, come quelle che guidano la transizione green e digitale".