Confindustria e Sole 24 Ore certificano l'eccellenza italiana

Confindustria e Sole 24 Ore hanno siglato un accordo "per sviluppare una certificazione delle aziende rappresentative dell'eccellenza italiana che avrà durata pluriennale e potrà essere richiesta dalle aziende italiane del comparto manifatturiero". Lavoreranno insieme - spiegano - "allo sviluppo della prima certificazione volta a riconoscere, attribuire valore e dare visibilità alle imprese del settore manifatturiero che incarnano i valori dell'eccellenza italiana e rappresentano i tratti distintivi della tradizione industriale del nostro Paese". Il conseguimento della certificazione "sarà sotteso ad un insieme di parametri di riferimento identificati da Il Sole 24 Ore e condivisi da Confindustria" mentre la verifica sul rispetto sarà affidata ad un ente certificatore terzo. L'iniziativa coinvolgerà "le cosiddette aziende 'champion', che nel loro ruolo di capi-filiera, potranno sostenere la certificazione delle aziende appartenenti alle proprie catene di fornitura". "L'autorevolezza del Sole 24 Ore, le sinergie con il sistema confindustriale e la grande competenza dei partner certificatori - sottolinea amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, Mirja Cartia d'Asero - rappresentano fondamentali punti di forza di un progetto che ha l'obiettivo di valorizzare le imprese italiane sul mercato internazionale". Per il vicepresidente di Confindustria per le filiere e le medie imprese di Confindustria, Maurizio Marchesini, è "essenziale impegnarci a rafforzare il made in Italy e le sue potenzialità e accompagnare sempre più imprese nei mercati esteri. In questo senso la certificazione rappresenta uno strumento importante per andare in questa direzione".