Confindustria e le tre D per rilanciare il turismo in Italia

E' sintetizzata "in tre D" la ricetta di Confindustria per sostenere e far crescere il turismo, "un'economia stellare", pilastro "per la crescita del sistema Italia". Leopoldo Destro, delegato del Presidente di Confindustria su Trasporti, Logistica e Industria del Turismo e della Cultura, lo ribadisce intervenendo agli 'stati generali di Federturismo'.

"Stiamo lavorando su tre D: sono la diversificazione, la destagionalizzazione, e la digitalizzazione che è trasversale alle prime due", spiega.

Diversificazione, "perché non possiamo fare in modo che i turisti ci conoscano solo per tre città italiane, quindi Roma, Milano e Venezia, ma anche Firenze e Napoli: dobbiamo diversificare, abbiamo città che sono interessantissime a livello culturale, e abbiamo anche tantissimi borghi".

Destagionalizzazione, "possiamo fare in modo che le aree balneari o le aree montane non lavorino solo 3-4 mesi".

Digitalizzazione, "perchè per forza di cose noi dobbiamo essere più moderni, più contemporanei, più efficienti".