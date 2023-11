Confindustria, cultura d'impresa in rete con il territorio

Confindustria e Museimpresa lanciano la ventiduesima Settimana della Cultura d'Impresa, un'iniziativa che mira a valorizzare la rete territoriale degli industriali italiani. L'appuntamento inaugurale, oggi, in via dell'Astronomia in collegamento con dieci associazioni, celebra i valori ed il patrimonio imprenditoriale del nostro Paese. Questa edizione, che si protrarrà per più di sette giorni, sarà dedicata ai temi della sostenibilità: impresa consapevole, l'uomo al centro. Katia Da Ros, vicepresidente di Confindustria per ambiente, sostenibilità e cultura, sottolinea come le due parole chiave siano 'uomo' e 'consapevolezza', e come l'imprenditore sia l'eroe moderno, capace di affrontare le sfide delle transizioni green e digitale. Alberto Marenghi, vicepresidente di Confindustria per l'organizzazione, lo sviluppo e il marketing, conclude l'appuntamento inaugurale ricordando il suo 'viaggio' nelle imprese di tutt'Italia, "l'orgoglio di poter raccontare la storia vera del fare impresa" in Italia.