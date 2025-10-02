Confindustria: Crescita anemica, con la manovra muovere l'Italia

"La crescita anemica del Pil attesa quest'anno e il prossimo rende necessario muovere l'Italia, intervenendo con le leve più efficaci a disposizione, anche sbloccando la ricchezza finanziaria dal parcheggio in depositi bancari improduttivi". avverte Confindustria presentando le previsioni economiche di autunno degli economisti di viale dell'Astronomia. "All'impatto molto positivo del Pnrr, che è già all'opera ma che si concluderà nei primi mesi del prossimo anno, - sollecitano gli industriali - va affiancata una manovra di bilancio che sapientemente prosegua sulla strada dello stimolo agli investimenti produttivi", "investimenti necessari per rilanciare la crescita del Paese".
Giovedì 2 Ottobre 2025
Ultima oraConfindustria: Crescita anemica, con la manovra muovere l'Italia