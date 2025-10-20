Confindustria, con dazi vendite in Usa crollano di 16,5 miliardi

Nel medio periodo i nuovi dazi potrebbero ridurre le vendite italiane negli Usa di circa 16,5 miliardi (rispetto a uno scenario senza tariffe), pari al 2,7% dell'export totale. Lo si legge nella Congiuntura flash di Confindustria.

L'impatto è maggiore per settori centrali del manifatturiero: autoveicoli (il più colpito), alimentari e bevande, macchinari, pelli e calzature, altre attività manifatturiere. Le perdite si amplificano se si considerano gli effetti indiretti, lungo le catene di produzione europee, del calo dell'export negli Usa degli altri paesi Ue sulla domanda di input italiani.

L'impatto complessivo tocca il -3,8% dell'export manifatturiero, -1,8% della produzione. Nel lungo periodo, è forte l'incentivo a rilocalizzare alcune produzioni nel mercato Usa: il rischio per l'industria europea è di perdere parti vitali del tessuto produttivo".