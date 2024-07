Confindustria, attese positive per la produzione industriale

"Sono positive" le aspettative delle grandi imprese industriali associate a Confindustria per la produzione di luglio 2024: la quota di imprese che prevede un aumento della produzione è pari al 41,6%, in aumento rispetto al 33,4% di giugno. "Si tratta di un forte miglioramento rispetto alle rilevazioni precedenti, in cui la maggior parte delle imprese aveva scelto l'opzione 'rimarrà stabile' per le loro previsioni sull'andamento della produzione". Emerge dall'indagine rapida del Centro studi di Confindustria sull'attività delle grandi imprese industriali che registra, tuttavia, un aumento anche del rischio percepito di un possibile arretramento: "la percentuale di aziende che si aspetta una contrazione della produzione è minore ma è salita in luglio al 23,4% rispetto al 12,7% del mese scorso". Tra i motivi di preoccupazione delle imprese c'è anche il nodo della disponibilità di manodopera. Il restante 35,0% degli intervistati prevede che la produzione rimanga stabile, un dato in calo rispetto alla maggioranza del mese scorso, che era del 53,9%