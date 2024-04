Confindustria, addio all'imprenditore Ennio Lucarelli

"Addio a Ennio Lucarelli, l'imprenditore che ha traghettato i 'servizi innovativi' in Confindustria tanto dar vita alla prima rappresentanza in Confindustria del terziario innovativo. Nato a Roma nel 1939, si è spento oggi". Lo comunica l'associazione di settore Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Ingegnere elettronico, imprenditore e presidente del gruppo Ised, in Confindustria ha ricoperto numerosi incarichi. E' stato componente del consiglio generale, presidente dell'Unione Industriali di Roma, della federazione del terziario innovativo Fonti e della federazione dei servizi professionali e del terziario avanzato Fita, di Assinform, di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. E' stato anche presidente della Fiera di Roma.