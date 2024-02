Confindustria: 'A gennaio l'attività economica torna in calo'

Il Real Time Turnover Index del centro studi di Confindustria, che traccia la dinamica del volume di attività economica in Italia, sulla base dei dati di fatturazione elettronica delle imprese (su un campione di clienti di TeamSystem), registra "una moderata flessione del fatturato a prezzi costanti delle imprese, pari a -0,4%" dopo il +1,6% di dicembre. "Il calo complessivo - spiegano gli economisti di via dell'Astronomia - è dovuto alle costruzioni, a fronte di dati positivi per servizi e industria". L'indice "indica, quindi, che il primo trimestre del nuovo anno si è aperto in calo, riducendo il trascinamento positivo, già piuttosto contenuto, ereditato dal 2023".