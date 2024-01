Confedilizia, 20.000 abitazioni di social housing in Italia

L'attuale disponibilità di abitazioni sociali in Italia ammonta a circa 20.000 unità, a cui si aggiungono 8.000 residenze temporanee e studentati. Questo dato è stato comunicato da Confedilizia durante il tavolo per il Piano Casa presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il concetto di social housing rappresenta una nuova soluzione pensata per le famiglie con un reddito non così basso da poter accedere alle abitazioni residenziali pubbliche, ma che incontrano difficoltà nell'accedere al mercato libero. "Nonostante siano numeri ancora marginali, si nota una crescita", commenta l'associazione dei proprietari di case. È evidente che il social housing può essere sostenuto solo attraverso contributi pubblici o da parte di enti "sociali", come la Cassa Depositi e Prestiti o le Fondazioni di origine bancaria, che sono disposti a investire "capitali pazienti" con aspettative di ritorni nettamente inferiori rispetto al mercato.