Confcommercio, 'spesa obbligata cala ma resta alta,è al 41,5%'

La quota di spese obbligate sui consumi delle famiglie cala rispetto al 2022 ma resta comunque elevata: nel 2023 - stima la Confcommercio in un'indagine dell'Ufficio studi - si attesta al 41,5%, dal 42,7% del 2022, con un incremento dell'incidenza di quasi 5 punti dal 1995 ad oggi. Su un totale di oltre 21mila euro pro capite di consumi all'anno, per le spese obbligate se ne vanno 8.755 euro (circa 100 euro in più rispetto al 2019). Tra queste spese, la quota principale è rappresentata dalla voce abitazione (5.062 euro) al cui interno un peso rilevante viene dall'aggregato energia, gas e carburanti con 1.976 euro, valore che, nella media del 2023, raggiunge un'incidenza sul totale consumi del 9,4%. Ad amplificare la dimensione delle spese obbligate - spiega la Confcommercio - è la componente prezzi: tra il 1995 e il 2023, infatti, mentre il prezzo medio dei beni commercializzabili è cresciuto di quasi il 53%, il prezzo delle spese obbligate è aumentato del 120% con la componente energia aumentata di quasi il 175%. E' evidente, si legge, "che queste tendenze riducono il benessere e dei consumatori e frenano la propensione al consumo con inevitabili effetti depressivi sulle già deboli dinamiche del Pil".