Confcommercio: 'Salgono al 42,2% spese obbligate delle famiglie'

"Al di là dell'impatto che questi andamenti hanno sui comportamenti reali delle famiglie - nota l'analisi del centro studi di Confcommercio -, se devo spendere di più per acquistare la stessa quantità di beni e servizi necessari ridurrò la quota destinata ad altri consumi nel caso in cui il reddito disponibile non cresca nella stessa misura": l'aumento "a ritmi sostenuti" in 30 anni spinge "le famiglie a guardare con una certa diffidenza al futuro portandole a comportamenti più che prudenti nei confronti di quei consumi ritenuti meno necessari", con una "minore crescita del sistema" ed un impatto "anche sulla situazione di benessere e di soddisfazione dei cittadini".

Il tema è quello delle spese obbligate, come casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, in crescita con "una dinamica, ormai strutturale, che riduce sempre di più l'area delle scelte libere di consumo, limitando il potenziale di crescita dell'economia legata alla domanda interna".

Dal punto di vista dei commercianti, quindi dell'andamento dei consumi, "sul versante dei 'commercializzabili, invece' - rileva ancora il centro studi di Confcommercio -, se da un lato i servizi (come ristorazione, turismo, tempo libero) mostrano segnali di recupero (+134 euro pro capite), dall'altro i beni tradizionali (alimentari inclusi) registrano un'ulteriore flessione (-57 euro). Una tendenza che, insieme alla riduzione demografica e al cambiamento delle abitudini di consumo, richiede attenzione: per rilanciare la domanda interna - avverte Confcommercio -, è necessario rimuovere gli ostacoli che comprimono la libertà di spesa, a partire dal contenimento dei costi fissi e dalla tutela del potere d'acquisto".