Confcommercio, presenza donne nel mercato lavoro in Italia 49,3%

In Italia il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro tra i 15 e i 74 anni "è ancora lontano dai livelli europei: nel 2023 è pari al 49,3% contro il 61,8% della Ue a 26, un divario che aumenta nel tempo, da 11,6 punti percentuali del 2018 a 12,5 punti del 2023 e che rappresenta uno dei principali problemi per la crescita di lungo termine del nostro Paese". E' quanto emerge da uno studio di Confcommercio: "Imprenditoria femminile, terziario di mercato e crescita economica", presentato oggi. "Se l'Italia avesse un tasso di partecipazione femminile pari a quello europeo si avrebbero quasi 2,8 milioni di occupate in più (di cui il 68% al Sud) e un incremento di un punto percentuale della quota di imprenditrici nel terziario di mercato (dal 36,2% al 37,2%) genererebbe circa 2 miliardi di euro di Pil in più", sottolinea il rapporto.