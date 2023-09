Confcommercio, Pil 2023 +0,8%, economia "ferma"

Attualmente, il profilo è ai limiti della recessione tecnica, e riguardo al Prodotto Interno Lordo, se prevediamo una modesta ripresa entro la fine dell'anno, si potrebbe raggiungere lo 0,8% (invece della stima precedente dell'1,2%), mentre l'1% diventa molto difficile da raggiungere. Nel 2024, con una crescita normale intorno allo 0,3-0,4, si potrebbe arrivare all'1% (invece della stima precedente dell'1,3%). Lo ha affermato Mariano Bella, Direttore dell'Ufficio Studi Confcommercio, durante la presentazione della congiuntura autunnale. "Cosa ci aspettiamo per la crescita? - ha aggiunto - Un trimestre un po' migliore del secondo quarto, ma non possiamo negare che il rallentamento sia ai limiti della recessione; ora le previsioni sono tutte intorno allo 0,1-0,2, se siamo allo 0,1 siamo in recessione tecnica".