Confcommercio, crescita modesta e consumi fragili

L'estate si è aperta all'insegna del permanere di un clima di elevata incertezza sull'economia: lo afferma Confcommercio nella nota di luglio sulla congiuntura. L'incertezza sui dazi influenza le aspettative di consumatori e imprese e la geopolitica non aiuta: in questo contesto l'economia italiana, pur non mostrando particolari elementi di vivacità, continua a muoversi lungo un sentiero di moderato sviluppo, spiega Confcommercio.

L'occupazione continua a migliorare e l'inflazione è ormai sotto controllo, ma "tra le note dolenti si devono segnalare la bassa dinamica dei consumi, il perdurare di difficoltà del sistema industriale e la debolezza della fiducia di famiglie e imprese". La stima di Confcommercio è una crescita del Pil nel secondo trimestre pari allo 0,3% congiunturale e allo 0,8% su base annua. A luglio la crescita sarebbe dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell'1% sullo stesso mese del 2024. "Queste valutazioni, complessivamente ancora positive, dati i buoni fondamentali della congiuntura economica italiana, confermano la possibilità di una crescita attorno allo 0,8% per l'intero 2025", secondo l'associazione.