Confcommercio, 'Consumi delle famiglie oltre i livelli preCovid'

Quest'anno la spesa delle famiglie - stima l'ufficio studi di Confcommercio - spinta soprattutto dal turismo (+23,6%) tornerà "alla normalità" superando (a quota 21.083 euro) il livello pre-Covid del 2019 (20.814 euro). Tuttavia, avverte il presidente Carlo Sangalli, l'economia "è in fase di rallentamento e alcuni nodi sono ancora irrisolti. Mancano infatti all'appello un piano di rilancio del Sud, la piena realizzazione di riforme e investimenti del Pnrr e una profonda riforma fiscale in tempi rapidi". Ancora nel 2024, invece, ci si avvicinerà ma non saranno raggiunti i livelli del picco pre-crisi del 2007 (21.365 contro 21.569).