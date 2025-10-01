Confcommercio, 200 contratti pirata per 160.000 lavoratori

Meno diritti, tutele ridotte e paghe più contenute: sono gli effetti dei cosiddetti 'contratti pirata', firmati da sigle sindacali minori, che superano quota 200 e riguardano circa 160.000 dipendenti e oltre 21.000 aziende, mentre presso il Cnel ci sono "più di 1.000 accordi nazionali, ma solo una parte è sottoscritta da organizzazioni realmente rappresentative". È la denuncia della Confcommercio che ha realizzato un'analisi secondo la quale i principali effetti del 'dumping contrattuale' sono almeno 8.000 euro di retribuzione annua lorda in meno rispetto al proprio contratto, la "flessibilità accentuata senza garanzie" e un minor numero di ferie e permessi.